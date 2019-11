Die Blaubeerlieferungen von Chile beliefen sich in der 45. Woche auf 764 Tonnen, wobei es bis jetzt insgesamt 2.447 Tonnen sind und 31% mehr als in der Vorsaison in der gleichen Woche. In Woche 46 gab es einen nationalen Streik am Dienstag (12. November), der die Lieferungen an diesem Tag beeinträchtigte. Allerdings lief am nächsten Tag alles wieder normal und somit wird es keine...

