«Es gibt kein eigentliches e-Commerce-Rezept, was das ganze so komplex wie auch faszinierend macht.»Von Karin Bosshard Moneycab.com: Herr Lang, seit über 20 gelten Sie als ausgewiesener Experte u.a. für e-Commerce, digitale Vertriebsmodelle und digitale Strategien, sowohl auf operativer wie auf beratender Seite. Gibt es noch etwas was Sie überrascht? Thomas Lang: Und wie, das kommt fast täglich vor und die Überraschungen manifestieren sich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen kulturell und...

Den vollständigen Artikel lesen ...