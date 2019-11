Der Hang Seng in Hongkong legt am Montag nach der Regionalwahl um mehr als anderthalb Prozent zu.Tokio / Hongkong / Shanghai - Positiv aufgenommene Signale im US-chinesischen Handelsstreit haben die Börsen Asiens zum Wochenstart angetrieben. So geht China ein Stück weit auf die USA zu und kündigte an, Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen. Hinzu kamen Aussagen der Zeitung "Global Times", dass beide Länder auf dem Weg zu einem Phase-1-Abkommen im...

Den vollständigen Artikel lesen ...