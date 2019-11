Die Crypto Finance Conference (CfC St. Moritz) ist eine private Blockchain-Konferenz nur für Investoren.St. Moritz - Nach Johann Schneider-Ammann (2018) nimmt im Januar 2020 zum zweiten Mal ein Bundesrat an der dreitägigen Investorenkonferenz zum Thema Crypto Finance und Blockchain in St. Moritz teil. Neben der Landesregierung ist auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) an der CfC St. Moritz präsent. Vor zwei Jahren rief der damalige Bundesrat und Volkswirtschaftsminister Johann...

Den vollständigen Artikel lesen ...