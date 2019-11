Auf der Autobahn 1 in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war Mitfahrer eines Pkw, der an der Anschlussstelle Hasborn ins Schleudern geraten war und sich überschlagen hatte, teilte die Polizei mit.



Im Anschluss war das Fahrzeug auch noch gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der 37-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen - er starb noch an der Unfallstelle. Der 34-jährige Fahrer und drei weitere Mitfahrer im Alter von 34, 34 und 31 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A 1 blieb an der Unfallstelle nach dem Unglück in Richtung Trier für fünfeinhalb Stunden voll gesperrt.