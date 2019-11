Die Berliner Stadtwerke beginnen damit, die ersten landeseigenen Gebäude mit Solarstromanlagen auszurüsten. Die 600 Kilowatt starken Kraftwerke sind Teil eines Photovoltaik-Pakets für Berlin, das mehr als fünf Megawatt (MW) umfassen soll. Wie die Berliner Stadtwerke mitteilten, erhalten folgende fünf Standorte ihre eigene Photovoltaik-Anlage: die Kfz-Zulassungsstelle an der Ferdinand-Schultze-Straße in Lichtenberg, das Oberstufenzentrum Lise Meitner an der Rudower Straße in Gropiusstadt, das Amtsgericht ...

