Konjunkturdaten aus Deutschland haben dem Devisenhandel keine entscheidende Richtung gegeben.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag zum US-Dollar leicht nachgegeben. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung in einem ruhigen Umfeld 1,1013 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,0995 kaum verändert. Entsprechend stieg der Dollar leicht zum Franken - der Kurs liegt bei 0,9984 Franken.

