Das Paar steigt am Montag die zweite Sitzung in Folge - Zunehmendes Kaufinteresse lässt das Paar in Richtung 1,3350 steigen - Der USD/CAD verzeichnet am Montag einen Gewinn, um die Erholung aus der Mitte der 1,3200 auszubauen. Die Aufwärtsbewegung ließ das Paar über 1,3300 steigen und so nähert es sich dem Mehrwochenhoch und der 5,5-Monate alten ...

