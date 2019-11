Eine chilenische Kirsche wurde der Protagonist nach dem Eintrag in das Buch der Guinness-Rekorde mit "der größten Kirsche in der Welt", womit sie den ersten Platz von einem Rekord vor 16 Jahren in Italien mit einem Gewicht von 21,69 g übernahmen. Völlige Überraschung und Freude begleiteten diese besondere Entdeckung in der Region Aysén, Mitten in...

Den vollständigen Artikel lesen ...