Der First Global Workshop über die Bananenkrankheit Fusarium Tropical Raza 4 (TR4) fand am 21. und 22. November, in dem Hyatt-Regency-Hotel, in Miami, USA, statt. Er wurde von der National Banana Corporation von Costa Rica, Corbana, organisiert. Dieser Workshop richtete sich an die Wissenschaftsgemeinde, Erzeuger und Mitglieder der Regierung, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, um...

Den vollständigen Artikel lesen ...