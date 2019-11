Die Bewerbungsportale für die Fairtrade Awards 2020 sind geöffnet. Bis zum 15. Dezember können Bewerber in den Kategorien Hersteller, Handel, Newcomer, Zivilgesellschaft und Nachwuchs ihr faires Engagement einreichen. Eine Expertenjury wählt die Besten jeder Kategorie aus, die dann am 25. März 2020 in Berlin im Rahmen einer Gala die Fairtrade Awards entgegennehmen. Der...

