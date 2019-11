In der ersten Hälfte von 2019 sind Kolumbiens Avocado-Exporte um 37,6% im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum 2018 gestiegen, so ProColombia, Kolumbiens Exportförderagentur, und DANE, das nationale Statistikamt. Das steht im Gegensatz zu einem globalen Anstieg des Konsums um 3%, so die Euromonitor-Marktforschungsfirma, berichtet Finance Colombia. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

