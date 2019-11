Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das aufhellen Interest an den GBP Futures Märkten ihre vorherigen Rückgang umgekehrt haben, da es am Montag zu einem Anstieg um 3,6K Kontrakte kam. Das Volumen fiel gleichzeitig um 20,5K Kontrakte, nach dem es drei Tage in Folge einen Anstieg gab. GBP/USD schaut auf 1,30 Das Cable ist zum Beginn der Woche ...

