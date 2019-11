Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im November etwas verbessert. Das geht aus der GfK-Konsumklimastudie für den elften Monat des Jahres hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



Für November wird für das Konsumklima ein Anstieg des Konsumklimas gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 9,7 Zähler prognostiziert, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK mit. Die Konjunkturaussichten hellen sich im November auf. Damit ist der Abwärtstrend - zumindest vorerst - gestoppt. Der Indikator Konjunkturerwartung gewinnt 15,5 Zähler hinzu und klettert auf 1,7 Punkte.



Damit liegt er wieder leicht über seinem langjährigen Durchschnittswert von null Punkten. Ein stärkerer Anstieg wurde beim Konjunkturindikator zuletzt vor über neun Jahren, im Juni 2010, gemessen. Damals stieg er während der Erholungsphase nach der größten Rezession in der Nachkriegsgeschichte sogar um knapp 33 Zähler, so die GfK weiter. Auch die Einkommenserwartung legt im November spürbar zu.



Der Indikator gewinnt 6,5 Zähler hinzu und liegt nun bei 45,5 Punkten. Er kompensiert damit seine Verluste aus dem Vormonat (-7,8 Punkte) nahezu vollständig. Trotz geringer Einbußen hält die Anschaffungsneigung ihr sehr hohes Niveau: Der Indikator verliert 1,7 Zähler und weist aktuell 50 Punkte auf, so die GfK. Die Ergebnisse der Stimmungsbefragung stammen aus monatlich durchgeführten Online-Interviews bei etwa 2.000 Personen, die "repräsentativ" für die Bevölkerung in Deutschland stehen sollen.