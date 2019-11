St. Gallen (awp) - Die Raiffeisen-Gruppe lanciert eine digitale Kapitalmarktplattform. Sie soll Emissionen am Schweizer Anleihenmarkt ermöglichen und im ersten Quartal 2020 an den Markt gehen. Schweizer Anleihen-Emittenten würden so direkt mit Investoren verbunden, teilte Raiffeisen am Dienstag mit. Die neue Geschäftsidee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...