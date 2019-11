Die Plattform, welche die digitale Durchführung von Emissionen am Schweizer Anleihenmarkt ermöglicht, soll im ersten Quartal 2020 an den Markt gehen.St. Gallen - Raiffeisen lanciert als erste Schweizer Bank eine digitale Kapitalmarktplattform. Die Plattform, welche die digitale Durchführung von Emissionen am Schweizer Anleihenmarkt ermöglicht, soll im ersten Quartal 2020 an den Markt gehen. Die Umsetzung der Geschäftsidee erfolgt in einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Raiffeisen Schweiz namens Valyo AG.

