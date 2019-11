EUR/USD notiert am unteren Ende seiner Range in der Nähe der 1,10 - Dollarindex verbucht bei 98,30 einen Gewinn - US Verbrauchervertrauen und Immobiliendaten im Fokus - Der EUR/USD kämpft in der ersten Wochenhälfte um eine Richtung, während sich die 1,10 noch immer als eine gute Unterstützung erweist. EUR/USD schaut auf USD Dynamik, Handel Das ...

