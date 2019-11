Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) will 2020 eine Roadmap für grüne Gase in Deutschland vorlegen. Diese will aufzeigen, wo und wie die aus grünem Strom gewonnen Energieträger genutzt werden sollten. Der BDEW machte die Ankündigung für die neue Roadmap am Dienstag auf der Gasfachlichen Aussprachetagung Köln. "Grüne Gase bieten ein erhebliches Potential, um den CO2-Ausstoß in allen Sektoren maßgeblich zu reduzieren", sagte dort Ulf Heitmüller, BDEW-Vizepräsident und Vorstandsvorsitzender ...

