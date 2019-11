Künftig wollen die Bezirkspolitiker bei Bauvorhaben in Eimsbüttel die Installation von Photovoltaik-Anlagen durchsetzen. Sie folgen damit den Beispielen aus Tübingen und Waiblingen.260.000 Menschen leben im dicht bebauten Hamburger Stadtbezirk Eimsbüttel. Künftig wollen die verantwortlichen Lokalpolitiker von Grünen und CDU eine Solarprüfungspflicht bei allen Bauvorhaben durchsetzen. Darüber haben sich die Vertreter der beiden Parteien in einer Solarstrategie verständigt. "Solarenergie bedeutet effektiven Klimaschutz, der in dicht bebauten Stadtvierteln zum Vorteil aller realisiert werden kann", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...