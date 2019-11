EUR/USD bleibt in seiner vertrauten Range im unteren Bereich der 1,10 - US Handelsdefizit fällt im Oktober mehr als erwartet - US CB Verbrauchervertrauen folgt - Der EUR/USD notiert am Dienstag in einer schmalen Range im Bereich von 1,1000/20. EUR/USD hält sich über 1,10 Das Paar tauscht in der ersten Wochenhälfte Gewinne mit Verlusten, während ...

