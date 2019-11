Schwellen- und Entwicklungsländer haben im vergangenen Jahr deutlich weniger für den Bau von regenerativen Stromkapazitäten ausgegeben als im Vorjahr. Grund war vor allem China. Wie aus einer Erhebung von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hervorgeht, fielen die Investitionen in neue Energien 2018 außerhalb der Industrienationen deutlich auf 120 (Vorjahr: 152) Milliarden Euro. Das lag vor allem an China. Dort sanken die Investments in neue Wind-, Solar- und andere regenerative Projekte ohne große ...

