Auch US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem baldigen Abschluss der Handelsgespräche. Das dürfte den Dax zum Start in den heutigen Handel beflügeln.

Nach einem guten Wochenstart, haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag das Pulver trocken gehalten. Der Dax schloss nach einem lethargischen Handel 0,08 Prozent niedriger auf 13.236 Punkten. Damit fand die Pendelbewegung des Leitindex der vergangenen Wochen rund um die Marke von 13.200 Punkten ihre Fortsetzung. Am Mittwoch dürfte der Dax etwas höher in den Handel starten. Vorbörslichen Handelsplattformen zufolge liegt die Frankfurter Benchmark bei 12.365 Zählern, rund 30 Punkte über dem Vortagesschluss.

Für Anleger weiterhin wichtig ist das Warten auf konkrete Erfolg in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. In diesem Kontext dürfte auch die Vorlage des November-Konjunkturberichts durch die US-Notenbank interessant sein.

Anleger dürften außerdem gespannt auf die Quartalsergebnisse des Immobilienkonzerns Aroundtown schauen. Der Konzern hatte sich in den vergangenen Jahren an die Spitze katapultiert. Auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Legal-Tech-Portalen könnte Auswirkungen auf die gesamte Branche haben.

1 - Vorgabe aus den USA

Zuversichtliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu den Handelsgesprächen mit China haben den US-Börsen am Dienstag zu neuen Rekordständen verholfen. Trump sagte, die USA seien in den letzten Zügen auf dem Weg zu einer Vereinbarung im Zollkonflikt. Zuvor hatte bereits die Regierung in Peking erklärt, mit den Vereinigten Staaten einen Konsens in relevanten Problemen erzielt zu haben.

Diese Äußerungen sorgten für eine positive Tendenz, sagte Portfoliomanager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview Asset Management. Die Eintrübung der Verbraucherstimmung im November rückte in den Hintergrund.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 28.121 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 8647 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte ebenfalls 0,2 Prozent auf 3140 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Positive Signale bei den chinesischen und amerikanischen Handelsgesprächen haben am Mittwoch die Hoffnungen bei den asiatischen Anlegern auf eine Lockerung der Zölle im Handelskonflikt geschürt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23.490 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1713 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans ...

