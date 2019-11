aCGRP-Blocker sollten zur Migräne-Vorbeugung nur eingesetzt werden, wenn den Patienten regelmässig der Blutdruck kontrolliert wird.Zürich - Neue Medikamente gegen Migräne blockieren das Neuropeptid aCGRP, das etwa an den Hirnhäuten zu Gefässerweiterungen führt. Dasselbe Peptid, das bei körperlicher Aktivität in der Muskulatur gebildet wird, schützt das Herz - was für Menschen mit chronischem Bluthochdruck überlebenswichtig ist. Für sie dürfte die neuartige Migräneprophylaxe gefährlich sein...

