Zu den wenigen Ausnahmen gehören die UBS, der Allianz-Konzern und die britische Legal&General.London - Ungeachtet des Drucks von Umweltinitiativen nutzen die fünfzehn weltgrössten Vermögensverwalter ihre immense Marktmacht nach einer neuen Studie bislang kaum für klimafreundliche Investitionen. Eine Mehrheit der Finanzfirmen legt nach wie vor Milliardensummen in Öl-, Gas- oder Autoindustrie an, wie die Londoner Initiative Influencemap in einer Analyse berichtet.

Den vollständigen Artikel lesen ...