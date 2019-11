"Wir investieren jährlich rund vier Prozent unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Fischer, sieht man sich die Herausforderungen in der Automobilbranche jetzt im Herbst an, sind Sie sicherlich froh, die Devestition des Segments Drive Systems im Frühjahr über die Bühne gebracht zu haben? Wir haben die Strategie von Oerlikon bereits 2015 definiert. Ein Teil dieser Strategie bestand in der Devestition des Segments Drive Systems. Und wie bei allen...

Den vollständigen Artikel lesen ...