Swiss Rockets investiert in die vielversprechendsten Technologien und treibt sie aktiv voran.Zürich - Das Schweizer Biotech-Unternehmen Swiss Rockets AG lanciert ein neues Geschäftsmodell zur Lösung der Herausforderungen im Bereich der Krebsforschung. Swiss Rockets investiert in die vielversprechendsten Technologien und treibt sie aktiv voran. Swiss Rockets wird mit seinem Geschäftsmodell in erster Linie Krebspatienten, aber auch Forschern neuer Wirkstoffe sowie Investoren eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...