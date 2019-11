Die UOB Group FX-Analysten erwarten für den EUR/USD noch einen zusätzlichen Abwärtstrend. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir haben gestern erwartet, dass der EUR "fallen" würde, aber stattdessen bewegte er sich in einer Range, da er in einem engen Bereich von 20 Pips (zwischen 1,1005 und 1,1025) gehandelt wurde. Die 20-Pips Range scheint in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...