EUR/USD steht in der Nähe der 1,1000 unter Druck - Dollarindex steigt zum Wochenhoch - US BIP, PCE, Auftragseingänge langlebiger Gebrauchsgüter am Nachmittag - Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche negativ und so notiert der EUR/USD im Bereich der 1,10. EUR/USD Fokus auf Daten Das Paar steht nach der Erholung am ...

