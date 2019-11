In zweiten anhängigen Verfahren verschoben die Richter eine weitere Anhörung. Nach Angaben von Huawei ist die Verschiebung auf unzureichende Beweise zurückzuführen. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller behauptet zudem, dass das Europäische Patentamt beschlossen habe, das Patent von Solaredge bezüglich der Multi-Level-Topologie für Wechselrichter zu widerrufen. Solaredge plant, gegen beide Entscheidungen in Berufung zu gehen.von pv magazine global Das Landgericht Mannheim hat am vergangenen Dienstag (19. November) entschieden, dass der chinesische Wechselrichter-Hersteller Huawei keine Verletzungen ...

