Der Leitindex notiert damit kurz nach Handelsbeginn nur knapp unter dem Intraday-Allzeithoch vom Vortag.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI notiert damit kurz nach Handelsbeginn nur knapp unter dem Intraday-Allzeithoch vom Vortag (10'537,76 Punkte). Die Stimmung an der Börse sei nach wie vor optimistisch, weil sich die beiden Streithähne USA und China aufeinander zubewegten, meinen Händler.

