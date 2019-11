FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 76 (82) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3330 (3790) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1940 (2020) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 215 (226) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 480 (360) PENCE - CITIGROUP CUTS PENNON GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 950 PENCE - FTSE INDICATED +0.28% TO 7424 (CLOSE: 7403.14) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 242 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (2177) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CAPITAL & COUNTIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 265 (301) PENCE - HSBC CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 280 (295) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 356 (400) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 36 (40) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 232 (244) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3000 (2780) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES STOBART GROUP PRICE TARGET TO 129 (124) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2040 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3500 (4400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 175 (185) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8300 (8250) PENCE - 'BUY' - MS CUTS ROLLS-ROYCE TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 800 (925) PENCE



