Auch wenn die Marktanteile der größten fünf Stromerzeuger weiter rückläufig sind, so wollen die Behörden dies für die Zukunft doch nicht ausschließen. Zugleich haben sie analysiert, dass RWE "in einer nicht unerheblichen Anzahl von Stunden im Jahr unverzichtbar" für die Stromversorgung in Deutschland ist. Der Strompreis für Haushaltskunden stieg in diesem Jahr erstmals über die Schwelle von 30 Cent pro Kilowattstunde.Die gute Nachricht vorweg: Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur sehen "derzeit keine hinreichenden Anzeichen für eine Marktbeherrschung bei der Stromerzeugung". Die Marktanteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...