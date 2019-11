Die Produktpalette verbreiterte sich mit festkochenden Ditta und Musica. Die Vertreiber waren meistens zufrieden mit den Absatzzahlen. Von Verteuerungen sahen sie in der Regel weiterhin ab, da sie den Verkauf nicht entschleunigen wollten. Das bisherige, vergleichsweise hohe Preisniveau blieb also größtenteils bestehen. Bloß ganz vereinzelt hob man die Bewertungen etwas an....

Den vollständigen Artikel lesen ...