Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Mittwoch um 16,1K Kontrakte gestiegen ist.das Volumen fiel gleichzeitig um 5,7K Kontrakte, um die schwankende Aktivität auszubauen. USD/JPY bereit zur 110,00 zu steigen Der USD/JPY befindet sich am wichtigen Widerstand in der Mitte der 109,00, während das ...

