Die Anlage wird rund die Hälfte ihrer Stromproduktion während des Winters liefern - also in einer Jahreszeit, in der es tendenziell zu wenig Strom gibt.Baden - Auf der Muttsee-Staumauer des Pumpspeicherwerks Limmern soll die erste alpine Solar-Grossanlage der Schweiz entstehen. Mit dem 2-Megawatt-Pionierprojekt treibt Axpo den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz weiter voran. Die Anlage wird rund die Hälfte ihrer Stromproduktion während des Winters liefern - also in einer Jahreszeit, in der es tendenziell zu wenig Strom gibt.

