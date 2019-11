Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag knapp im Minus. Damit wird die Rekordvorlage der Wall Street nicht übernommen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag knapp im Minus. Damit wird die Rekordvorlage der Wall Street nicht übernommen. Schon die asiatischen Börsen hatten die Vorgaben nicht umgesetzt. Investoren reagieren verschnupft auf die US-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. US-Präsident Donald Trump hat diese mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...