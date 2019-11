EUR/USD wird vor den Daten um 1,10 gehandelt - Das Paar traf am Mittwoch bei 1,0990 auf eine Unterstützung - Deutscher Flash CPI im Fokus - Der EUR/USD konnte sich von seinem Rückgang am Mittwoch aus dem Bereich der 1,0900 erholen. EUR/USD schaut auf Daten, Handel Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt am Donnerstag negativ und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...