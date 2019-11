Der Windparkentwickler UKA aus Meißen plant den Einstieg in das Solargeschäft in Deutschland. Im Fokus stehen Neuprojekte. Seit 20 Jahren ist die UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG in der Entwicklung von Windparks tätig. Nun plant die Firma den Einstieg in das Solargeschäft. Wie die Unternehmensgruppe aus Meißen mitteilte, rolle UKA das Geschäftsfeld nach den USA auch in Deutschland aus. Derzeit liefen die ersten Gespräche. Im Fokus stehe die "Vollentwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ...

