Das Leistungsbilanzdefizit Kanadas hat sich im dritten Quartal stärker als erwartet erhöht - Der USD/CAD bleibt am Thanksgiving Day in den USA ruhig - Das Leistungsbilanzdefizit Kanadas stieg im dritten Quartal auf 9,86 Mrd. C$ gegenüber 6,74 Mrd. C$ im zweiten Quartal, wie die von Statistics Canada am Donnerstag veröffentlichten Daten zeigen. Dieser ...

