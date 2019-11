In der Debatte um ein von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gefordertes Dienstpflichtjahr für alle jungen Menschen in Deutschland, spricht sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für einen Parteitagsbeschluss aus. "Die Debatte über ein Gesellschaftsjahr ist wichtig. Viele Bürgerinnen und Bürger spüren: wir müssen mehr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun. Mit den Bürgerrechten kommen eben auch Bürgerpflichten. Der Wegfall von Zivildienst und Wehrpflicht hat eine Lücke hinterlassen, die bisher nicht ausreichend gefüllt worden ist", sagte Spahn der "Bild-Zeitung" (Freitagsausgabe).



Das Ziel solle sein, "dass möglichst alle jungen Menschen ein Gesellschaftsjahr absolvieren".



Ob "freiwillig oder per Pflicht", das diskutiere man "nun gründlich" und entscheide es "dann auf einem Parteitag", so der Gesundheitsminister weiter.