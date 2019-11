Für die Lancierung einer neuen E-Wallet- und Finanzservice-App in der Schweiz werden Achiko und die Hypothekarbank Lenzburg zusammenarbeiten.Lenzburg - Für die Lancierung einer neuen E-Wallet- und Finanzservice-App in der Schweiz werden Achiko und die Hypothekarbank Lenzburg AG zusammenarbeiten. Das neu an der Schweizer Börse kotierte Fintech-Unternehmen Achiko und die Hypothekarbank Lenzburg AG (HBL) haben eine Vereinbarung unterzeichnet, dass sie für die Lancierung der Achiko-App in der Schweiz zusammenarbeiten werden.

