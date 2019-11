Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen wenig bewegten Handel erlebt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen wenig bewegten Handel erlebt. Die belasteten amerikanisch-chinesischen Beziehungen haben die Märkte etwas zurückgehalten. Aufgrund des Feiertags "Thanksgiving" in den USA blieben Impulse auch von der anderen Seite des Atlantiks aus. Nachdem der SMI am Mittwoch erneut einen Rekordstand erreicht hatte...

