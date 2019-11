US-Präsident Donald Trump hat die US-Truppen in Afghanistan zum Erntedankfest überraschend besucht. Außerdem gab der US-Präsident bei seinem Besuch am Donnerstag bekannt, dass er die Friedensverhandlungen mit den Taliban wieder aufgenommen habe.



"Die Taliban wollen einen Deal machen und wir treffen uns mit ihnen", sagte Trump während eines Treffens mit Afghanistans Präsident Aschraf Ghani. Die Gespräche mit den Taliban wurden rund drei Monate zuvor eingestellt. Trump war um 20:30 Uhr (Ortszeit) mit dem Flugzeug in Afghanistan gelandet. Die Reise ist aus Sicherheitsgründen vom Weißen Haus nicht im Kalender des Präsidenten verzeichnet.