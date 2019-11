JPMorgan erwartet ein schwaches kanadisches Wachstum. Daraus resultieren die Erwartungen an eine dovishe Bank of Canada (BOC), die den USD/CAD im ersten Quartal 2020 auf 1,36 befördern dürfte. Das Währungspaar handelt derzeit bei 1,3286. Dies entspricht einem Rückgang von 2,6% auf Monatsbasis. Wichtige Zitate Die Bank of Canada wird die Zinsen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...