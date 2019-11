Bejo Spanien feierte seine zehnte Teilnahme an der Fruit Attraction mit der Präsentation von Neuheiten, wobei vor allem Redi hervorgehoben wurde, ein neuer lilafarbener Brokkoli, sehr gesund und mit herausragendem Aroma, was spektakulär aufgenommen wurde. Das neue Produkt verspricht, den Gartenbaumarkt zu revolutionieren, indem es Gesundheit mit ausgezeichnetem Aroma in einem neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...