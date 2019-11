Zusammen kommen die Top 300 auf ein Rekordvermögen von 702 Milliarden Franken, 27 Milliarden mehr als im Vorjahr.Zürich - Das Vermögen der 300 reichsten Personen in der Schweiz hat in diesem Jahr wieder kräftig zugelegt. Zusammen kommen Top-300 auf ein Rekordvermögen von 702 Milliarden Franken, 27 Milliarden mehr als im Vorjahr. Pro Kopf besitzen sie 2340 Millionen Franken, wie die jährliche Auswertung des Wirtschaftsmagazins "Bilanz" zeigt. In diesem Jahr konnten die Wohlsituierten also...

Den vollständigen Artikel lesen ...