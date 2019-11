Nach den Grossprotesten im März und Mai sowie der globalen Streikwoche im September starten die Fridays for Future-Aktivisten die vierte Auflage ihres weltweit koordinierten Protests.Sydney - Zum Auftakt erneuter weltweiter Klimastreiks demonstrierten am Freitag in Australien Tausende Schüler und Studenten. Sie folgten dem Aufruf der Bewegung Fridays for Future, die bereits mehrere Massenproteste für einen besseren Klimaschutz organisiert hat. Nach den Grossprotesten im März und Mai sowie der globalen Streikwoche im September starten die Aktivisten die vierte Auflage...

Den vollständigen Artikel lesen ...