Neben großen zentralen Notstromversorgungen kommen oftmals dezentrale und integrierte DC-USV-Systeme mit modularem Aufbau zum Einsatz. In Kombination mit der Lade- und Steuerungseinheit gilt es, einen passenden Energiespeicher auszuwählen. Faktoren wie Baugröße, Leistungs- und Energiedichte und Temperaturbereich spielen bei dieser Abwägung eine Rolle, aber auch Lebensdauer, Sicherheit sowie Initial- und Folgekosten müssen Entwickler bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.

Im Wesentlichen sind klassische Blei-Gel-Batterien, Reinblei-Zinn-Batterien (Cyclon-Zellen), Supercaps, konventionelle Lithium-Ionen-Zellen sowie Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen (LiFePO4).

Bei Betrachtung der verschiedenen Arten von Lithium-Ionen-Batterien, stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen die Verwendung dieser Batterietechnologie für DC-USV-Systeme sinnvoll erscheint und welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Materialkombinationen aufweisen.

Für die Energieversorgung von DC-USV-Systemen mit längeren Überbrückungszeiten kommen je nach Leistungsbedarf der Applikation meist Energiespeicher auf Blei- oder Lithium-Basis mit hoher Kapazität zum Einsatz. Ursprünglich fanden in diesem Bereich herkömmliche Blei-Schwefelsäure-Batterien Verwendung, jedoch hat sich mittlerweile die Lithium-Ionen-Batterietechnologie durchgesetzt. Zwar sind diese Energiespeicher in der Anschaffung teurer als klassische Blei-Gel-Batterien, jedoch lassen sich mit Lithium-Ionen-Batterien hohe Energiedichten mit einer Platz- und Gewichtseinsparung von bis zu 75 Prozent realisieren. Lithium ist das leichteste Metall des Periodensystems und besitzt gleichzeitig ideale elektrochemische Eigenschaften für die Realisierung hoher spezifischer Energiedichten (Wh/kg). Ebenfalls vielfach größer als bei Blei-Gel-Batterien ist die Anzahl der Ladezyklen, die realisierbare Entladetiefe (DoD; Depth of Discharge) sowie die Lebensdauer.

Neben zahlreichen weiteren Materialkombinationen haben sich unter anderem drei Kathodenmaterialien für Energiespeicher etabliert. Im Bereich der Eisenphosphate ist dies Lithium-Eisen-Phosphat (LFP; LiFePO4), im Bereich der Lithium-Metalloxid-Verbindungen unter anderem Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC; LiNiMnCoO2) und Lithium-Kobalt-Oxid (LCO; LiCoO2). Die verschiedenen Kathodenmaterialen entsprechender Lithium-Ionen-Batteriezellen bedingen neben unterschiedlichen Nennspannungen eine Vielzahl weiterer Eigenschaften, wie die Netzdiagramme in Bild 1 zeigen.

Aufbau und Funktionsweise von Lithium-Ionen-Zellen

Eine Lithium-Ionen-Zelle (Bild 2) besteht aus einer Kathode und einer Anode, umgeben von einer extrem reinen und wasserfreien Elektrolyt-Flüssigkeit, welche für den optimalen Transport der Lithium-Ionen verantwortlich ist. Aktuell besteht die Anode meist aus Kohlenstoff (C) in Form von Graphit zur Einlagerung der Lithium-Ionen aus dem Aktivmaterial der Kathode. Ein mikroporöser Separator, welcher nur für die Lithium-Ionen durchlässig ist, trennt die Kathode mit Aluminiumelektrode elektrisch von der Anode mit Kupferelektrode. Beim Ladevorgang verbindet eine Spannungsquelle die beiden Elektroden, was einen externen Elektronenfluss von der Kathode zur Anode in Gang setzt. Durch die Entfernung von Elektronen aus den Kathodenmaterial-Verbindungen beginnen sich die Lithium-Atome in der Kathode zu ionisieren. Die positiv geladenen Lithium-Ionen (Li+) lösen sich aus dem Verbund des Kathodenmaterials und diffundieren nun durch den Separator zur negativen Anode. Anschließend verbinden sie sich mit den Elektronen wieder zu neutralen Lithium-Atomen und lagern sich in der molekularen Graphit-Schichtstruktur der Anode ein (LiC6 C6 + Li+ + e-).

Beim Entladevorgang über einen angeschlossenen Verbraucher findet der Prozess der Elektronen- und Lithium-Ionen-Bewegung in umgekehrter Richtung statt und die durch den Ladevorgang aufgenommene Energie wird über den Entladestrom an den Verbraucher abgegeben.

Zyklenlebensdauer von Li-Ionen-Batterien

Bei jedem Vollzyklus ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...