Kunstvolle Lichtinstallationen in allen Farben, funkelnde Gebäude und beeindruckende Feuer-Shows: Das 10. Sharjah Light Festival findet vom 5. bis zum 15. Februar 2020 im Emirat Sharjah statt.München / Sharjah - Kunstvolle Lichtinstallationen in allen Farben, funkelnde Gebäude und beeindruckende Feuer-Shows: einmal im Jahr ereignet sich im weitestgehend unbekannten Emirat Sharjah ein ganz besonderes Spektakel. Auch 2020 treffen sich hier zum Sharjah Light Festival vom 5. bis zum 15. Februar international bekannte Künstler, um die Stadt in ein faszinierendes Lichtermeer zu verwandeln.

