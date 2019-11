Die öffentliche Berufsausstellung Päpstliche Schweizergarde in Pratteln BL feiert am kommenden Samstag, 30. November 2019, ihre Finissage.Pratteln - Die öffentliche Berufsausstellung Päpstliche Schweizergarde in Pratteln BL ist beliebt: Schon über 3'250 Gäste haben die aussergewöhnliche Ausstellung besucht. Sie feiert am kommenden Samstag, 30. November 2019, ihre Finissage, an der unter anderem der langjährige Zirkusseelsorger Ernst Heller und Vatikan-Kenner Rodolfo Koletzko teilnehmen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...